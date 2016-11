François Fillon vince il primo turno delle primarie del centrodestra in Francia. A sorpresa, l’ex primo ministro è arrivato in testa con il 44,1 per cento dei voti. Al secondo posto un altro ex primo ministro, Alain Juppé, con il 28,6 per cento. L’ex presidente Nicolas Sarkozy, arrivato terzo, è stato sconfitto. Alta l’affluenza: sono andati a votare più di quattro milioni di elettori. Il secondo turno delle primarie si terrà il 27 novembre.