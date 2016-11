Incidente in un cantiere nel sud della Cina: 67 morti. I feriti sono due e una persona risulta dispersa. Una piattaforma in costruzione è crollata a Fengcheng, nella provincia dello Jiangxi, dov’è in costruzione una torre di raffreddamento. Alcune persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. Al momento dell’incidente, nel cantiere c’erano 68 persone, secondo i mezzi d’informazione locali.