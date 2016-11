È cominciata in Sudafrica la sperimentazione di un nuovo vaccino contro l’hiv. Lo studio è la continuazione del controverso test di un altro vaccino, l’rv144, condotto in Thailandia sette anni fa. Questo vaccino aveva mostrato un modesto effetto positivo, ma nel corso della sperimentazione 125 persone erano rimaste infettate dal virus. Il nuovo studio, chiamato hvtn702, potrebbe dare una protezione maggiore, anche se non completa. La sperimentazione dovrebbe concludersi nel dicembre del 2020.