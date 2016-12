Almeno nove persone sono morte in un incendio durante un concerto ad Oakland in California. L’incendio è scoppiato alle 23.30 (ora locale) del 2 dicembre in un locale durante un concerto del gruppo di musica elettronica Golden Donna. Secondo fonti televisive locali oltre ai nove morti ci sarebbero tredici dispersi e circa cinquanta persone si trovavano all’interno dell’edificio, che non è progettato per ospitare concerti ma per ospitare studi di registrazione.