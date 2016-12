La Grecia dà il via libera all’estradizione in Turchia di tre soldati turchi coinvolti nel golpe fallito. La giustizia greca ha approvato l’estradizione di tre piloti che facevano parte di un gruppo di otto persone fuggite dal paese in elicottero per chiedere asilo politico dopo il fallimento del colpo di stato contro Recep Tayyip Erdoğan a luglio. Il 5 dicembre la corte si era rifiutata di estradare altri tre soldati, mentre sui restanti due si pronuncerà l’8 dicembre.