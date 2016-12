Condannato un politico olandese per incitamento all’odio verso l’islam. Il deputato olandese Geert Wilders è stato condannato per discriminazione e incitamento all’odio. Wilders è stato condannato per aver gridato “meno, meno, meno marocchini nei Paesi Bassi” durante una manifestazione nel 2014. Il Partito per la libertà, di cui Wilders è il leader, è in testa nei sondaggi per le elezioni che si terranno il 17 marzo.