Dopo le elezioni in Macedonia è in vantaggio il partito conservatore. A circa metà del conteggio dei voti, il Partito democratico per l’unità macedone, formazione della destra conservatrice, si è attestato intorno al 39 per cento. Il suo principale avversario, l’Unione socialdemocratica di Macedonia, sarebbe invece intorno al 36 per cento. I sostenitori di entrambi i partiti hanno già rivendicato la vittoria.