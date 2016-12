Il gruppo Stato islamico (Is) riprende Palmira, la battaglia di Aleppo entra nelle fasi finali. I bombardamenti russi non sono riusciti a impedire il ritorno dei jihadisti nell’antica città di Palmira, nell’est della Siria. L’offensiva è partita l’8 dicembre e tre giorni dopo quattromila miliziani dell’Is sono entrati in città approfittando del fatto che Bashar al Assad aveva spostato quarantamila soldati da Palmira ad Aleppo. Nella città del nord della Siria l’esercito governativo è a un passo dalla conquista della città. Il ministero della difesa russo ha dichiarato che nella battaglia di Aleppo 2.200 ribelli si sono arresi e centomila civili hanno abbandonato le loro case.