In Macedonia i nazionalisti leggermente in testa. Secondo i risultati quasi definitivi delle elezioni generali dell’11 dicembre il Partito democratico per l’unità macedone (destra conservatrice) ha ottenuto il 38 per cento dei voti e l’Unione socialdemocratica di Macedonia il 36,7 per cento delle preferenze. I sostenitori di entrambi i partiti hanno rivendicato la vittoria, ma al momento della ripartizione dei seggi le due formazioni potrebbero avere lo stesso numero di deputati.