L’Italia condannata per aver detenuto illegalmente dei migranti. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sanzionato l’Italia per una vicenda avvenuta nel 2011, quando era ministro dell’interno Roberto Maroni. Le autorità hanno rinchiuso per quattro giorni in un centro accoglienza a Lampedusa e su alcune navi militari un gruppo di migranti tunisini senza l’autorizzazione della magistratura e li hanno in seguito espulsi dal paese.