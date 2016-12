In Polonia il parlamento è stato bloccato da proteste contro la limitazione della libertà di stampa. La protesta è avvenuta di fronte al parlamento di Varsavia nella tarda serata del 16 dicembre in seguito al richiamo dei parlamentari dell’opposizione contro i provvedimenti dei governo mirati a limitare il numero di giornalisti ammessi a coprire i lavori parlamentari. La protesta ha ritardato il voto sulla legge di bilancio, approvata poi fuori dall’aula e da un numero più ristretto di parlamentari. L’opposizione ha chiesto di ripetere il voto nell’aula principale e una nuova protesta è stata convocata per le 12.00 di oggi.