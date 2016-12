Il presidente uscente Barack Obama vieta le trivellazioni offshore nell’oceano Atlantico e del mare Artico. A un mese dalla fine del suo incarico, Obama consolida la sua azione a tutela dell’ambiente vietando in maniera permanente le attività petrolifere in decine di milioni di chilometri quadrati di acque territoriali statunitensi nell’Atlantico, compresi i canyon sottomarini, e nell’Artico. Una misura simile è stata annunciata in contemporanea dal premier canadese Justin Trudeau. Molti si aspettano che la misura sarà contestata dall’amministrazione Trump.