Joel ed Ethan Coen dirigeranno una serie tv ambientata nel vecchio west. I fratelli Coen stanno lavorando a The ballad of Buster Scruggs, una miniserie pensata per la tv. La serie è stata scritta partendo da un’idea originale dei due fratelli che cureranno anche la regia e figurano come coproduttori. Secondo alcune indiscrezioni i Coen vorrebbero sperimentare un approccio innovativo che dovrebbe coinvolgere anche le sale cinematografiche. Non è emerso ancora nessun dettaglio sulla trama e sul cast.