Theresa May ha illustrato la sua strategia sulla Brexit. Articolando la sua visione in dodici punti principali May ha parlato di leggi, di mercato, di immigrazione, chiarendo che con i partner europei si cercherà sempre un rapporto privilegiato, ma che prima di ogni altra cosa ci sono gli interessi del Regno Unito, che non è disposto a essere “punito” per la sua decisione di lasciare l’Unione. I negoziati saranno lunghi e il più possibile senza strappi e la prima ministra si è impegnata a sottoporre ogni decisione al parlamento britannico.