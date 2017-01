Tre nuove banconote entrano in circolazione in Venezuela. Si tratta di biglietti che valgono 500, 5.000 e 20.000 bolívar e servono soprattutto a tenere il passo galoppante dell’inflazione venezuelana. Il Fondo monetario internazionale ha stimato infatti che l’inflazione del Venezuela nel 2017 raggiungerà il 2.200 per cento.