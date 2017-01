Paul McCartney fa causa alla Sony per i diritti delle canzoni dei Beatles. L’ex bassista della band britannica ha intentato una casa legale contro la Sony/ATV Music Publishing perché, secondo lui, nel 2018 dovrebbe tornare a essere proprietario dei diritti di alcune canzoni scritte insieme a John Lennon negli anni sessanta. Questi diritti erano stati comprati da Michael Jackson negli anni ottanta e poi rivenduti dai suoi eredi alla Sony. Tra i brani in questione ci sono Love me do, All you need is love e I want to hold your hand.