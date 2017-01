Trovate sei persone vive all’hotel Rigopiano. Gli uomini del soccorso li hanno individuati, ma non ancora estratti e hanno chiesto l’intervento di cinque elicotteri dai vigili del fuoco che sono decollati da Pescara portando a bordo coperte e altro materiale per il soccorso. I vigili del fuoco sono in contatto con i sei con i quali hanno più volte parlato. I soccorsi sono continuati per tutta la notte, mentre i mezzi di soccorso hanno continuato a liberare la strada. Da ieri sono stati estratti due corpi dalle macerie. La procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo.