Esplosione in un mercato in Pakistan, almeno 21 morti. L’esplosione è avvenuta il 21 gennaio in un mercato affollato nella regione tribale del Kurram, vicino al confine con l’Afghanistan. L’attacco è stato rivendicato sia dai talebani pachistani sia da un ramo del gruppo jihadista Lashkar-e-Jhangvi, affiliato ad Al Qaeda. Un portavoce della fazione talebana Mehsud ha detto che l’attacco è stato organizzato per vendicare Asif Chotoo, leader del gruppo Lashkar-e-Jhangvi, ucciso dalla polizia della provincia del Punjab il 17 gennaio.