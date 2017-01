Il presidente del Gambia Yahya Jammeh ha accettato di dimettersi e lasciare il paese. Lo ha comunicato in un messaggio alla televisione di stato, assicurando che non ci saranno violenze. Il 20 novembre i leader di Guinea e Mauritania si sono recati nella capitale Banjul per tentare di convincere Jammeh, che è rimasto nella sua residenza anche dopo la scadenza dell’ultimatum imposto dai leader dei paesi dell’Africa Occidentale. Jammeh, che ha perso le elezioni del 1 dicembre dopo ventidue anni al potere, aveva dichiarato lo stato di emergenza ed esteso il suo mandato di tre mesi.