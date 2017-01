I premi Oscar hanno fatto passi avanti sulla diversità. Tra le candidature del 2017 ci sono sette persone appartenenti alle minoranze etniche, fa notare Variety. L’anno scorso c’erano state forti polemiche perché gli attori e attrici candidati nelle quattro principali categorie erano tutti bianchi. Per questo era nata la campagna #OscarsSoWhite. Tra i favoriti ci sono Denzel Washington e Viola Davis, candidati rispettivamente come miglior attore e miglior attrice non protagonista per Fences.