Il miliardario brasiliano Eike Batista si consegna alla polizia a Rio de Janeiro. Su di lui, che si trovava a New York, negli Stati Uniti, pendeva un mandato di arresto per corruzione. Batista, uno degli uomini più ricchi del paese, è accusato di aver versato 16,5 milioni di dollari all’ex governatore Sergio Cabral per ottenere appalti.