Nello Yemen la situazione umanitaria  è sempre più grave

Nonostante nel paese è i corso da due ani una guerra civile, lo Yemen è finito nella lista nera dell’amministrazione Trump. In base all’ordine esecutivo firmato il 27 gennaio dal presidente statunitense, i cittadini yemeniti – così come gli iracheni, gli iraniani, i libici, i somali, i sudanesi e i siriani – per novanta giorni non potranno chiedere il visto per gli Stati Uniti. Nel 2016 i visti rilasciati a yemeniti erano stati quasi 13mila.

Allo stesso tempo, il 29 gennaio, lo Yemen è stato il primo paese dove Trump ha autorizzato un raid delle forze speciali. L’operazione, in cui sono stati usati droni, elicotteri e missili, si è svolta nello Yemen centrale, nella provincia di Al Baida. Secondo l’esercito statunitense, sono stati uccisi 14 jihadisti di Al Qaeda nella penisola araba (Aqap), tra cui uno dei leader, Abdulrauf al Zahab. È morto anche un soldato statunitense e altri tre sono rimasti feriti. Secondo fonti yemenite citate dall’Afp, l’attacco ha causato almeno 57 vittime, tra cui 16 civili, compresi donne e bambini.

Il giorno successivo altri due presunti militanti di Al Qaeda sono morti in un attacco con i droni a Beihan, nella provincia di Shabwa, sempre nello Yemen centrale. Gli Stati Uniti sono gli unici nella regione a disporre di droni in grado di colpire obiettivi nello Yemen e considerano Aqap come una delle ramificazioni più pericolose di Al Qaeda. Secondo la Reuters, le forze statunitensi non compivano operazioni antiterrorismo nello Yemen dal dicembre del 2014, pochi mesi prima che scoppiasse la guerra civile. Il conflitto ha reso il paese ancora più instabile e ha permesso ai jihadisti di guadagnare terreno.

Un paese diviso

Dal 2015 lo Yemen è teatro di violenti combattimenti tra i ribelli sciiti houthi, originari del nord, che hanno cercato di allontanare con un colpo di stato il presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, sostenuto dall’Arabia Saudita. Dal marzo del 2015 una coalizione di paesi arabi guidati da Riyadh è intervenuta a sostegno di Hadi, bombardando obiettivi in territorio yemenita. Alcuni di questi raid sono stati presi in esame dalle Nazioni Unite perché costituirebbero dei crimini di guerra, in quanto diretti contro obiettivi illegittimi.

Gli houthi, che sono sostenuti dall’Iran, controllano la parte settentrionale, compresa la capitale Sanaa e il principale aeroporto del paese, mentre il governo di Hadi controlla la parte meridionale e orientale del paese, tra cui l’importante città portuale di Aden.