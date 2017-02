Il parlamento britannico vota la legge per dare il via alla Brexit. Intorno alle 20, ora italiana, comincia la votazione sulla legge proposta del governo britannico per avviare le procedure per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Ci si attende una larga approvazione, anche se una parte dei laburisti ha deciso di andare contro l’indicazione del leader Jeremy Corbyn e votare contro la legge.