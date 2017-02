I New England Patriots vincono il Super Bowl. La squadra di Boston ha battuto gli Atlanta Falcons per 34 a 28, recuperando 25 punti con una rimonta finita ai supplementari. È il quinto titolo per la squadra e il quinto per il suo quarterback, Tom Brady, che così diventa il giocatore più vincente nella storia del football americano. All’esterno dello stadio di Houston, in Texas, dove si svolgeva la patita, si è svolta una protesta contro Donald Trump.