In Kenya la siccità è una calamità nazionale. Il presidente Uhuru Kenyatta ha annunciato lo stanziamento di 105 milioni di dollari per affrontare la drammatica carenza d’acqua in 23 delle 47 province keniane. Kenyatta ha chiesto inoltre aiuto alla comunità internazionale. Se non arrivassero gli aiuti, precisa la Croce rossa keniana, 2,7 milioni di persone rischiano di morire di fame.