Sette vittime in Mozambico a causa del passaggio del ciclone Dineo. La tempesta tropicale ha colpito la costa del Mozambico mercoledì 15 febbraio, in particolare la provincia di Inhambane, nel sud del paese, dove vivono circa 130mila persone. Colpita in modo meno violento l’area vicina al confine con il Sudafrica, dove tuttavia si temono inondazioni.