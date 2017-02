Riprendono i colloqui di pace sulla Siria a Ginevra. Per la prima volta dall’aprile del 2016 il governo e l’opposizione siriana parteciperanno a una serie di incontri bilaterali promossi delle Nazioni Unite. L’inviato dell’Onu in Siria, Staffan de Mistura, ha dichiarato di non aspettarsi “una svolta”: il cessate il fuoco nel paese è sempre più fragile e le due parti sono ancora molto distanti su questioni chiave, come la transizione politica e la permanenza al potere del presidente siriano Bashar al Assad.