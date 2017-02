Uscito in Giappone il nuovo romanzo di Haruki Murakami. Le più grandi librerie di Tokyo e delle principali città giapponesi hanno organizzato eventi speciali per lanciare l’ultimo libro del romanziere giapponese: una saga in due volumi intitolata Killing commendatore. Il libro, che è già stato stampato in più di un milione di copie, sarà tradotto in italiano nel 2018.