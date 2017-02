La giornalista curda Shifa Gardi è morta in mentre documentava l’avanzata irachena a Mosul, in Iraq. La trentenne inviata della rete curda irachena Rudaw è morta in un bombardamento su una strada a ovest di Mosul. Il suo cameraman Yunis Mustafa è rimasto ferito nell’esplosione. Le truppe irachene sono entrate nei distretti occidentali della roccaforte del gruppo Stato islamico il 24 febbraio, ma l’avanzata procede a rilento a causa di continui attacchi da parte di cecchini, droni armati e autobombe.