Fabiano Antoniani è arrivato in Svizzera per ricorrere all’eutanasia. Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo, ha quarant’anni ed è cieco e tetraplegico da tre anni in seguito a un incidente d’auto. Nei giorni scorsi aveva fatto un nuovo appello per ricorrere al suicidio assistito in Italia. Adesso in Svizzera dovrà fare alcune visite mediche. I medici e gli psicologici dovranno valutare se la sua richiesta di eutanasia sia accettabile.