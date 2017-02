Fabiano Antoniani è morto in Svizzera. Fabiano Antoniani, conosciuto come dj Fabo, è deceduto il 27 febbraio in Svizzera, dov’era andato per ricorrere all’eutanasia. L’ha confermato su Facebook Marco Cappato, politico dei Radicali ed esponente dell’Associazione Luca Coscioni. L’uomo aveva quarant’anni. Era cieco e tetraplegico da tre anni in seguito a un incidente d’auto. Cappato ha dichiarato che il 28 febbraio, alle 14,45, si autodenuncerà per “l’aiuto al suicidio di Fabo”.