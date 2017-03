La tregua militare in Mozambico è stata estesa di due mesi. Il leader del partito di opposizione Renamo Afonso Dhlakama ha prolungato la tregua del conflitto che vede contrapposti il suo partito e le truppe governative nel centro del paese, annunciando una ripresa formale delle negoziazioni con il governo del presidente Felipe Nyusi per il 6 marzo. Un accordo a lungo termine rafforzerebbe Nyusi al congresso del partito di governo Frelimo previsto per settembre. I due partiti, rivali nella guerra civile durata dal 1976 al 1992, si sono scontrati sporadicamente dopo la vittoria di Frelimo alle elezioni del 2014.