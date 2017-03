L’agenda della settimana

Lunedì 6 marzo

A Versailles vertice informale tra Francia, Germania, Spagna e Italia. All’incontro parteciperanno François Hollande, Angela Merkel, Mariano Rajoy e Paolo Gentiloni. I quattro capi di stato s’incontrano alla vigilia del vertice di Bruxelles, che si terrà il 25 marzo in occasione del 60° anniversario dei trattati di Roma. Al centro del dibattito ci sarà probabilmente il futuro dell’Europa dopo la Brexit.

Martedì 7 marzo

Voto finale della camera dei lord sulla Brexit. La strada della legge per l’uscita di Londra dal Regno Unito sta proseguendo, anche se il 2 marzo un voto dell’aula ha rallentato l’iter della norma, con l’approvazione di un emendamento che garantisce ai cittadini dell’Ue il diritto di poter rimanere nel Regno Unito per tre mesi dopo l’attivazione dell’articolo 50 del trattato di Lisbona.

Giovedì 9 marzo

Il presidente della Repubblica Ceca Miloš Zeman annuncia se si ricandiderà. Zeman annuncerà la sua decisione definitiva riguardo a una nuova candidatura per altri cinque anni nel 2018. Se Zeman si ricandiderà, il senato dovrà approvare un emendamento alla legge elettorale e raccogliere almeno 50mila firme a sostegno della sua candidatura.

Venerdì 10 marzo

Annuncio dei risultati delle elezioni regionali in cinque stati dell’India. Il voto si è svolto negli stati di Uttar Pradesh, Goa, Uttarakhand, Punjab e Manipur. Il voto sarà un test per la popolarità del partito Bjp del premier Narendra Modi, in particolare dopo la controversa decisione di Modi, che a novembre in nome della lotta alla corruzione e all’evasione ha ritirato le banconote da 500 e da mille rupie, l’86 per cento del contante che circola nel paese.

Domenica 12 marzo

Visita in Giappone del re saudita Salman. Il re è partito per un viaggio di tre settimane in Asia e Medio Oriente che lo porta anche in Malesia, Indonesia, Brunei, Cina e Giordania. Il viaggio ha anzitutto motivazioni economiche, perché Riyadh in questi anni cerca di ridurre la dipendenza dal petrolio e cerca nuovi investimenti dall’estero. Al tempo stesso, l’Arabia Saudita vuole rafforzare i legami con gli altri paesi a maggioranza musulmana per combattere il gruppo Stato islamico, e questo spiega il viaggio in Malesia, Indonesia e Giordania.

Lunedì 13 marzo

Nei Paesi Bassi primo confronto televisivo tra Mark Rutte e Geert Wilders. Il premier olandese si confronterà per la prima volta con il suo oppositore Geert Wilders, populista e islamofobo, in un dibattito alla televisione nazionale. Le elezioni nel paese sono in programma il 15 marzo e i sondaggi danno in rimonta Wilders, che recentemente ha cancellato diverse apparizioni pubbliche dopo che un membro del suo staff è rimasto coinvolto in una vicenda giudiziaria.