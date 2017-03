Forte avanzata di Emmanuel Macron nei sondaggi in vista delle presidenziali francesi. In un sondaggio Harris Interactive per France Télévisions pubblicato il 9 marzo, l’ex ministro dell’economia Macron risulta per la prima volta in vantaggio anche al primo turno, raccogliendo il 26 per cento delle intenzioni di voto contro il 25 per cento di Marine Le Pen, leader del Front national.