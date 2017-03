Un’autobomba è esplosa nei pressi di una base militare in Afghanistan, un morto. Un soldato è rimasto ucciso e molti altri sono rimasti feriti in un attacco suicida nella provincia afghana di Khost. Quattro uomini armati hanno attaccato la base ma sono stati uccisi dopo un’ora di combattimenti. L’attacco è stato rivendicato dai talebani in un comunicato.