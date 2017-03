Centinaia di persone in piazza contro l’aumento delle tasse a Beirut, in Libano. Centinaia di persone hanno protestato contro la proposta di aumento delle imposte all’esame del parlamento. L’aumento dovrebbe finanziare un aumento salariale per i dipendenti statali. La manovra rientra tra le iniziative del primo ministro Saad al Hariri per far approvare la prima legge di bilancio del paese negli ultimi dodici anni. Il parlamento ha recentemente approvato altri aumenti fiscali, tra cui quello dell’imposta sulle vendite.