La corte europea condanna la Grecia per le condizioni di schiavitù di alcuni migranti. La corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha chiesto ad Atene di pagare 16mila euro di multa per il caso di alcuni lavoratori stranieri trattati come schiavi nei campi di fragole nel sud del paese. Nel 2013 i lavoratori avevano protestato per denunciare il fatto di non essere stati pagati, ma i datori di lavoro avevano aperto il fuoco contro di loro.