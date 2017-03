Gli Stati Uniti avviano una fase sperimentale del vaccino anti Zika. L’Istituto nazionale statunitense per le allergie e le malattie infettiva (Niaid) ha comunicato che ha iniziato a testare un vaccino genetico contro il virus Zika. L’esperimento avverrà in due fasi e coinvolgerà almeno 2490 individui sani provenienti da aree classificate come a rischio di trasmissione del virus, inclusi Stati Uniti, Puerto Rico, Brasile, Perù, Costa Rica, Panama e Messico.