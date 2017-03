Il governo del Sudafrica è diviso dopo il rimpasto ordinato dal presidente Jacob Zuma. Nella notte del 30 marzo Zuma ha congedato una serie di figure chiave del suo governo, tra cui il ministro delle finanze Pravin Gordhan, considerato un argine alla corruzione ed alla crescita incontrollata della spesa pubblica in un governo attualmente al centro di forti critiche. In seguito al congedo di Gordhan il valore del rand, la valuta sudafricana, è crollato del 5 per cento.