Il ballottaggio tra Macron e Le Pen commentato dai giornali francesi

La destra ko

Le Figaro

Per Alexis Brézet, con la sconfitta del candidato del centrodestra François Fillon, “l’imperdibile è stato perso. L’impensabile si è imposto”. Il direttore del quotidiano conservatore scrive che “la destra, che per cinque anni ha stracciato i socialisti in tutte le elezioni, la destra i cui valori e le cui idee non sono mai state così maggioritarie nel paese profondo, questa destra alla quale la vittoria non poteva scappare di mano è stata eliminata in modo netto ieri. Mentre il desiderio di alternanza – dopo un quinquennio considerato da tutti una calamità – non è mai stato così potente, non sarà, per la prima volta nella sua storia, rappresentata al secondo turno delle presidenziali”.

A un gradino

Libération

“Vittoria di Macron, successo relativo di Le Pen, caduta di Fillon, avanzata di Mélenchon: che paese!”,esclama Laurent Joffrin. Per il direttore del quotidiano della “gauche”, “la Francia, divisa da due secoli tra destra e sinistra, sceglie un centrista neofita, autore di una scapigliata cavalcata e una candidata di estrema destra dai risultati inferiori alle attese, lasciando destra e sinistra sul ciglio della strada. La Francia, disillusa rispetto alla sua classe politica, doveva votare controvoglia: c’è stato invece svolto un risveglio politico. La Francia che doveva rifiutare senza appello il quinquennio di Hollande, piazza in testa un consigliere, poi ministro dello stesso Hollande, per una variante più liberista della politica osteggiata fino a ieri. Una Francia decisamente ribelle! […] Il secondo turno vedrà opporsi il socialliberismo al nazionalismo, l’apertura alla chiusura, l’Europa unita alla Francia isolata. Normalmente, grazie ai democratici di tutti i partiti, il brillante giovanotto dovrebbe battere l’arcigna matrigna. Ma in questo nuovo scenario, tutto è possibile.”