Cos’è lo scandalo dei biglietti venduti online a prezzi gonfiati

Negli ultimi giorni nel mondo della musica in Italia è scoppiato un nuovo scandalo che riguarda il fenomeno del secondary ticketing, da molti definito bagarinaggio online. La vicenda, tornata in primo piano dopo un servizio televisivo delle Iene, ha riacceso il dibattito attorno alla questione e ha portato all’apertura di due inchieste per truffa a Milano.

Il 16 novembre la guardia di finanza ha perquisito le sedi di due importanti promoter di concerti, Live Nation Italia e Vivo Concerti. Roberto De Luca, amministratore delegato della società organizzatrice di concerti Live Nation Italia, e Corrado Rizzotto, ex amministratore delegato di Vivo Concerti e ora alla guida di Indipendente Concerti, sono indagati per truffa, scrive l’Ansa.

L’11 novembre il governo Renzi ha presentato alla camera un emendamento alla legge di bilancio, con l’obiettivo di combattere il bagarinaggio online. Ecco un riassunto della situazione.

Cos’è il secondary ticketing

Il secondary ticketing (o reticketing) è un mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, che si svolge soprattutto su internet. È un fenomeno che non esiste solo in Italia, ma in tutto il mondo. Sui circuiti del secondary ticketing sono venduti biglietti di concerti e altri eventi a un prezzo maggiorato. Questo costringe molti spettatori a rinunciare ai concerti o a pagare l’ingresso molto più del dovuto.

Di solito i bagarini per comprare i biglietti usano software sofisticati, in grado di comprare velocemente grandi quantità di tagliandi e di aggirare i blocchi che in teoria impedirebbero di fare contemporaneamente più transazioni su un sito. Diverse piattaforme commerciali infatti non sono dotate di software identificativi (per esempio non usano il codice di sicurezza captcha).

Sono numerose le aziende che sfruttano il secondary ticketing: le più conosciute sono Viagogo, Seatwave, Stubhub, Ticketnetwork e Vivid Seats. Queste aziende negano di fare bagarinaggio online, ma dichiarano di essere semplicemente delle piattaforme che offrono agli utenti la possibilità di mettersi in contatto con altre persone che vendono i biglietti. Il risultato è che, su Viagogo o Seatwave, un tagliando di un concerto o di un altro evento arriva a costare quattro o cinque volte in più rispetto al prezzo originale.

Dai Coldplay alle Iene: com’è scoppiato il nuovo caso

Il dibattito si è riaperto dopo che i biglietti per i due concerti dei Coldplay a Milano del 3 e 4 luglio 2017 sono andati esauriti in pochi minuti, mentre contemporaneamente su Viagogo e altre piattaforme si trovavano già i biglietti a prezzi molto più alti.

L’8 e il 16 novembre il programma televisivo Le Iene ha mandato in onda due servizi realizzati dal giornalista Andrea Viviani. Viviani ha intervistato un’impiegata di un’azienda di secondary ticketing. Inoltre è riuscito a ottenere dei documenti (per la maggior parte contratti e fatture) che proverebbero l’esistenza di un legame tra la Live Nation Italia, la più grande azienda che organizza concerti in Italia, e il sito di bagarinaggio online Viagogo.

Live Nation Italia è la costola italiana della multinazionale statunitense Live Nation, da tempo al centro delle critiche per i suoi rapporti con il mondo del bagarinaggio online, soprattutto perché Ticketmaster, azienda di vendita di biglietti di proprietà della stessa Live Nation, possiede anche delle aziende di secondary ticketing. L’amministratore delegato della multinazionale, Michael Rapino, ha definito il mercato del bagarinaggio online “un’industria da otto miliardi di dollari, come i soldi della cocaina”.