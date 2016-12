Il referendum è una delle tre partite perse da Matteo Renzi

La vittoria schiacciante del no al referendum sulla riforme istituzionali porta alla luce un evidente limite politico di Matteo Renzi, in realtà riscontrabile fin da quando è diventato presidente del consiglio e, ancor prima, fin da quando è stato eletto segretario del Partito democratico (Pd).

Questo limite politico è tutto racchiuso nell’incapacità di intendere una politica delle alleanze che vada al di là del proprio ristretto entourage e della retorica del sindaco d’Italia, alla guida di un compatto, coeso partito della nazione.

Il referendum (nella vittoria plurale di tanti no, non riconducibili a unità) dimostra innanzitutto che l’Italia è un paese molto più complesso delle semplificazioni fornite dal discorso renziano. In questa sconfitta della semplificazione (che ha finito per assumere toni messianici sulle sorti del referendum) c’è buona parte della sconfitta renziana.

A uscire sconfitta è l’idea di autosufficienza. Quella stessa idea che in fondo è uscita sconfitta ai tempi in cui Veltroni fu candidato premier del Pd. Già allora il Pd si dimostrò un partito non autosufficiente (come del resto non lo è mai potuto essere nessuno in Italia. Non lo è stato mai il Pci, e per molti decenni neanche la Dc). Renzi in questi anni ha radicalizzato l’utopia dell’autosufficienza, trascinandola dal campo del partito a quella della propria leadership. Come se una sorta di autosufficienza renziana potesse bastare a governare non solo il paese, ma lo stesso Pd, la stessa sinistra, dopo averla spaccata in due come una mela.

Il campo aperto delle possibilità

Nel referendum Renzi non ha solo cercato una legittimazione elettorale anomala, perché esterna al gioco delle normali elezioni. Ha voluto contemporaneamente vincere tre partite sullo stesso tavolo. Contro Berlusconi e ciò che resta del centrodestra, contro il fronte demagogico rappresentato da Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle, contro la sinistra interna.

Sommandole tra loro, le ha perse tutte e tre, e lo ha fatto minando come mai prima d’ora la stessa unità nel proprio campo politico. Più che ai tempi di Bettino Craxi, per intenderci, che comunque il referendum sulla scala mobile nel 1985 seppe vincerlo.

Da qui nasce una prima domanda. Se Renzi cercava davvero una legittimazione popolare, perché non è andato subito a elezioni anticipate costringendo la sinistra interna ed esterna al Pd ad allearsi, come avviene in fondo a fasi alterne da 20 anni a questa parte, contro i vari avversarsi conservatori o demagogici? Perché non costringere l’altra sinistra a un percorso unitario e al diktat del voto utile, anziché sospingerla verso il fronte opposto in una consultazione che non prevede un confronto elettorale classico? Perché personalizzare a tal punto lo scontro, mescolando tra loro i tre piani del gioco politico in atto?

La prima risposta che si può dare a questo novero di domande è che Renzi abbia avuto troppa fiducia nel suo carisma, e nelle capacità di semplificare la lotta politica in Italia puntando tutto, ancora una volta, sull’autosufficienza della propria leadership. Per questo, la scelta di dimettersi non appena la sconfitta è parsa evidente nel cuore della notte è stata coerente, benché non si tratti – come lui stesso ha lasciato intendere – di una prima volta. Lo fece, per esempio, anche D’Alema dopo la sconfitta nelle regionali del 2000. Ora il campo delle possibilità per uscire dalla crisi che si è venuta a creare appare più che mai aperto.