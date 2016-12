I risultati del referendum costituzionale italiano

Alta l’affluenza per il referendum costituzionale

Alle 19 l’affluenza registrata era del 57,2 per cento, un dato superiore alle attese. I dati più alti sono quelli del nord e del centro Italia. A Milano l’affluenza era del 62,9 per cento, a Torino, del 60,5 per cento, a Firenze del 67,4 per cento e a Roma del 56,6 per cento.

Più bassi i dati registrati nel sud Italia: a Napoli è andato a votare il 44,6 per cento degli aventi diritto, a Palermo il 44,8 per cento.

Trattandosi di referendum confermativo, non serve il quorum minimo del 50 per cento più uno degli elettori, come succede invece nel referendum aborgativo.

Le regioni che hanno fatto segnare la maggiore partecipazione sono state il Veneto e l’Emilia-Romagna, con il 65,9 per cento di affluenza alle urne. Seguite da Lombardia (64,2 per cento), Toscana (63,5 per cento), Friuli-Venezia Giulia (63,3 per cento),Trentino-Alto Adige (61,6 per cento), Umbria (61,6 per cento), Val D’Aosta (60,7 per cento), Piemonte e Liguria (60,5 per cento). In Campania ha votato il 46,4 per cento degli aventi diritto, in Sicilia il 45 per cento.