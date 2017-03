Bachar Mar Khalife canta un Libano sospeso tra presente e passato

Dall’alto dell’aereo il Libano sembra il paradiso in terra. Il profilo frastagliato della costa s’immerge con dolcezza nelle acque blu del Mediterraneo e, dietro Beirut, la montagna libanese, chiazzata di verde scuro, incombe sulla città e sul litorale quasi a volerli proteggere. Ma più ci si avvicina all’aeroporto di Beirut, più la dolcezza del Libano sfuma in una realtà fatta di cemento e lamiera. L’incanto si rompe all’improvviso, brutale. Dove sono le casette con il tetto di ardesia? E le coste dorate? Dov’è finito il blu del Mediterraneo?

Dall’alto Beirut sembra Singapore: i grattacieli affastellati gli uni sugli altri si sono mangiati le antiche case beirutine, la costa è ostaggio di resort privati che ne hanno cambiato il profilo, l’antica zona del suq, il mercato ottomano, è stata inghiottita da un centro commerciale ultramoderno, che per dare una parvenza di continuità è stato chiamato “Beirut Souqs”. Dopo la fine della guerra civile libanese (1975-1989), che ha fatto 150mila morti, 900mila emigrati e due milioni di profughi, Beirut e il Libano non sono più stati gli stessi. E lo sanno bene i migliaia di libanesi scappati all’estero durante la guerra.

Qualcuno poi è tornato, ma molti altri no. Non è tornato per esempio il musicista franco-libanese Bachar Mar Khalife: quando la famiglia scappò in Francia alla fine della guerra, Bachar aveva solo otto anni. E in Francia è rimasto e si è formato come pianista, compositore e polistrumentista. Primo premio in pianoforte presso il conservatorio nazionale di Parigi, negli anni ha collaborato con l’orchestra nazionale di Francia e ha composto colonne sonore per il cinema, tra cui i film di Danielle Arbid, Hicham Ayouch e Pia Marais.

Il paese negli occhi di un bambino

Bachar è figlio d’arte, il padre è nientemeno che Marcel Khalifé, suonatore di oud, cantante e star della musica libanese famoso in tutto il mondo, che tra le tante cose ha messo in musica i versi del celebre poeta palestinese Mahmud Darwish.

Il Libano di Bachar, quello di un’infanzia che sa di alberi di limone, di arak, gelsomino e kibbeh, forse non esiste più. Ecco perché quei ricordi l’artista li ha messi tutti nel suo terzo e ultimo album, Ya balad (Oh, paese), uscito in Francia nel 2015 e registrato da solo in studio in dieci giorni.