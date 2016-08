Alle Olimpiadi il doping è uno dei protagonisti peggiori

C’era una volta the biggest lie. Il ciclista dei record Lance Armstrong, quello capace di sopravvivere a un cancro ai testicoli e poi vincere sette Tour de France consecutivi dal 1999 al 2005, compare nel salotto di Oprah Winfrey e confessa: “È stata tutta una grossa bugia. Mi sono dopato per vincere i 7 Tour. Altrimenti, sarebbe stato impossibile”. C’è oggi il figliol prodigo. Il più forte atleta italiano di questa generazione, il fenomeno della marcia mondiale Alex Schwazer che dice: “Datemi Rio, poi toglierò il disturbo”. Il 10 agosto, il tribunale di arbitrato sportivo (Tas), lo ha squalificato per otto anni. La storia più bella dello sport degli ultimi cinquant’anni in realtà è una truffa. L’uomo che ha fatto riaccendere la passione dei tifosi delle due ruote e che ha fatto innamorare di uno sport poco conosciuto da quelle parti decine di milioni di americani, che ha costruito una piccola multinazionale con capitale sociale basato tutto sul proprio corpo vincente, in realtà è un baro. Grido d’allarme Durante l’intervista al Winfrey Show del 17 gennaio 2013, Armstrong sottolinea più volte il fatto che tutte le vittorie conseguite sarebbero state impossibili senza l’utilizzo di eritropoietina (Epo), testosterone e corticosteroidi, cioè ormoni naturalmente presenti nel corpo umano, ma che se iniettati in dosi massicce e regolari sono capaci di aumentare forza fisica e resistenza agli sforzi, sostanzialmente attraverso un aumento della circolazione sanguigna e quindi una maggiore ossigenazione dei tessuti, ma anche incrementando la viscosità del sangue e quindi il rischio di trombosi. Impossibile vincere senza doping, una tesi ribadita anche in una lezione pubblica che Armstrong ha tenuto all’università del Colorado di fronte a un centinaio di studenti nel marzo scorso. In quell’occasione l’ex campione texano ha ricordato di quanto sia stato diffuso nel ciclismo l’uso di sostanze illecite, a cavallo tra ventesimo e ventunesimo secolo. Una tesi con un fondo di verità, sostenuta spesso da chi è stato squalificato per doping, di frequente letta come una excusatio non petita e troppo poco come un grido di allarme dello sport professionistico.

Si rischia la semplificazione sull’uso del doping: tutti colpevoli, nessun colpevole

A quei tempi infatti (che sembrano una vita fa e invece sono l’altro ieri), l’Epo non era rintracciabile nei test antidoping e tantissimi sportivi (non solo ciclisti) ne approfittavano. Ma è una tesi che, se portata avanti dal più famoso e potente dei dopati recenti, rischia di apparire come una semplice giustificazione: tutti colpevoli nessun colpevole. Il texano ha anche espresso un duro giudizio sul ruolo dell’agenzia antidoping statunitense (Usada). “Hanno un budget di 15 milioni di dollari e i test rivelano solo lo 0,7 per cento dei positivi”, ha dichiarato Armstrong. Ed è condivisibile il suo pensiero quando sostiene che realisticamente le cifre dovrebbero essere più alte. “Almeno il 15-20 per cento, questo vuol dire che il sistema non funziona”. Critiche fondate e fatte a ragion veduta dal momento che arrivano da chi per un decennio ha dominato il ciclismo professionistico facendo largo uso di sostanze illegali, pagando di tasca propria la complicità delle istituzioni ciclistiche mondiali. Il tutto perché la sua era una bellissima storia. Vuoto di potere Lance Armstrong sottolinea una questione spinosa, e ancora oggi apertissima, e cioè il vuoto di potere in mezzo a tanti organismi che da un lato spadroneggiano e dall’altro si rimpallano le decisioni. Parliamo di Comitato olimpico internazionale (Cio), del Tas e delle varie federazioni sportive internazionali. Una triangolazione che non porta alla parola finale sul destino di atleti trovati positivi dall’agenzia internazionale antidoping, la Wada. Si tratta dell’agenzia che è alla base di tutti gli ultimi scandali sull’utilizzo di sostanze proibite, in particolare quello che ha coinvolto l’atletica russa, spargendosi poi come una macchia oleosa di vergogna sull’ex presidente della Federazione internazionale dell’atletica leggera (Iaaf) Lamine Diack, finito in prigione con l’accusa, condivisa con il figlio Papa Massata, di intascare tangenti per chiudere gli occhi di fronte a un sistema che drogava massicciamente i suoi atleti per poter dominare gli ultimi appuntamenti tatticamente organizzati sul suolo russo. Quello che era il direttore dell’antidoping della Iaaf, Gabriel Dollé, ha intascato una tangente da 70mila dollari per il caso della maratoneta russa Lilija Šobuchova, per la quale “mi era stato suggerito di differire il trattamento del caso in modo da non indisporre sponsor importanti della Iaaf”. Parole dello stesso Dollé di fronte ai giudici francesi nel novembre 2015.

Atleti sicuramente dopati e altri solo sospettati finiscono nello stesso calderone

Lo scandalo che ne è seguito, partito dalla pista, ha finito per coinvolgere il nuoto e diversi sport invernali. Senza dimenticare tutta la questione intorno al Meldonium usato per “curare” la tennista Maria Sharapova (tutt’ora sotto squalifica) e diversi altri sportivi. A questo riguardo giova ricordare come la Russia abbia organizzato negli ultimi anni i Mondiali di atletica leggera del 2013 a Mosca, le Olimpiadi invernali di Soči 2014 e i Mondiali di nuoto a Kazan nel 2015. Appuntamenti in cui i suoi atleti hanno raggiunto risultati straordinari, vincendo addirittura il medagliere a cinque cerchi con 33 podi conquistati (13 ori). Strana coincidenza soprattutto se confrontata con i Giochi di Vancouver di soli quattro anni prima, quando gli ex sovietici si piazzarono all’undicesimo posto con appena tre titoli vinti e 15 podi in totale. Alle Olimpiadi di Rio la Russia si trova con tutta la squadra di atletica esclusa e con altre situazioni che vengono risolte mentre le gare sono in corso. E qui torniamo allo scontro tra poteri che non decidono: da una parte c’è il Cio, con il suo presidente Thomas Bach, che ha demandato le decisioni alle singole federazioni internazionali, entrando in collisione con l’agenzia antidoping che avrebbe voluto una parola ferma e definitiva da parte del Comitato olimpico. In questo modo ogni atleta sospettato di doping deve attendere tre gradi di giudizio da parte di un pool di esperti convocati a Rio, in una sorta di sezione distaccata del Tribunale internazionale che solitamente ha sede a Losanna.

Il primo doping di stato Tutto questo porta a sentenze che possono essere in contraddizione tra loro da un grado all’altro e spesso anche, appunto, a una non decisione. Il risultato è il caos in cui atleti sicuramente dopati e altri inseriti in un database di sospettati (il cosiddetto rapporto McLaren, dal professore canadese che ha curato lo studio per la Wada) finiscono nello stesso calderone ed esclusi dai Giochi, oppure riammessi, senza una regola precisa. Ne è un esempio il caso della nuotatrice Julija Efimova, prima esclusa e poi ammessa ai Giochi (conquistando l’argento nel 100 metri rana) perché la sua squalifica è stata scontata a febbraio del 2015. Il rapporto finale redatto da Richard McLaren è il primo documento ufficiale di un organo internazionale in cui si parla di “doping di stato” per quanto riguarda la Russia. Infatti l’accusa arriva direttamente al ministro dello sport Vitaly Mutko, che avrebbe “controllato, diretto e supervisionato con l’ausilio dei servizi segreti” un sistema di manomissione delle provette di urina degli atleti di diversi sport prima che queste arrivassero nei laboratori di analisi delle federazioni internazionali, andato avanti dal 2011 fino all’agosto del 2015. Nel dossier McLaren l’atletica è in testa alla classifica per numero di coinvolti con 139 casi, seguita dal sollevamento pesi (117). Ci sono anche 35 casi relativi agli sport paralimpici (il Comitato paralimpico ha deciso di escludere tutti gli atleti russi da Rio), quindi lotta (28), canoa (27), ciclismo (26), pattinaggio (24), nuoto (18), hockey su ghiaccio (14), sci (13), biathlon (10), bob, judo e volley (8), boxe e pallamano (7), taekwondo (6), scherma e triathlon (4), pentathlon moderno e tiro (3), beach volley e curling (2), basket, vela, snowboard, tennis tavolo e water polo (1). Si è scoperto poi che sono inseriti nel dossier anche i nomi di undici calciatori. Questo fatto apre un altro scenario inquietante dal momento che la Russia ospiterà i Mondiali nel 2018.

Alex Schwazer sul podio della 50 chilometri Iaaf, a Roma, il 7 maggio 2016. (Tullio M. Puglia, Getty Images per Iaaf)