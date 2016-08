Si apre il sipario sulla Mostra del cinema di Venezia

È la fine di un’era. Il buco non c’è più. Chiunque abbia frequentato la Mostra del cinema di Venezia negli ultimi sei anni saprà di cosa sto parlando: quell’enorme scavo, più grande di una piscina olimpionica, che doveva contenere il nuovo Palazzo del cinema del Lido, ma per problemi di bilancio e contenziosi legali, è rimasta (dietro una copertura di tela bucata alla sua volta) in bella mostra davanti al Casinò, sede operativa della Mostra.

Dove c’era il buco adesso è sistemato un giardino ombreggiato da aceri e pini, con al centro un cubo rosso, che sembra un po’ il monolito di 2001 sponsorizzato dalla Ferrari. È la nuova sala Giardino, una tensostruttura che ospita un cinema da 446 posti. Costato circa 500 mila euro (dunque poco più di mille euro ogni paio di natiche), è il simbolo dell’Italia che sa fare, con sei anni di ritardo.

La nuova sala rossa fiammeggiante è destinata a ospitare film della nuova sezione Cinema nel Giardino, che secondo il direttore della Mostra Alberto Barbera “hanno in comune la più o meno sotterranea intenzione di rivolgersi a un pubblico il più vasto possibile, annullando o riducendo le distanze fra spettatori cinefili e quelli che cercano in primis un’occasione d’intrattenimento non banale”. Hanno anche in comune, bisogna aggiungere, il più o meno sotterraneo fatto di non essere stati scelti per il concorso.

Un ritorno all’età d’oro del musical hollywoodiano

Concorso che si aprirà in bellezza la sera del 31 agosto con un altro colpo grosso da parte di Barbera dopo i film di apertura acchiappa-Oscar Gravity (2013) e Birdman (2014): La La Land di Damien Chazelle (quello diWhiplash), già in odore di santità per l’edizione 2017 degli Academy Awards. Presentato alla stampa in mattinata, La La Land è un ritorno all’età d’oro del musical hollywoodiano, un film che nonostante le tante citazioni cinematografiche e jazzistiche che contiene non è per niente furbo o post-moderno.

Racconta in modo semplice (per dire: un solo litigio, durante una cena, riassume simbolicamente tutta una stagione di problemi e malintesi fra lui e lei) una storia d’amore tra un’aspirante attrice e un pianista jazz disgustato dal fatto cher il free jazz puro e duro in cui crede è sempre più trascurato. Lei è Emma Stone, attrice jolie-laide i cui occhi espressivi sembrano grandi come la bocca, lui il bellone Ryan Gosling, nel ruolo (tagliato su misura) di un sognatore romantico e sensibile che si nasconde dietro un carapace di ironia e menefreghismo.