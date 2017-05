Cannes, settant’anni portati bene

Cannes li porta bene, i suoi settant’anni. Ma come molti vecchi sta diventando capriccioso. Il festival nasce nel 1946 come manifestazione culturale internazionale di riscatto dopo l’incubo della guerra. In quei primi anni il budget era ristrettissimo, tanto che, durante la prima edizione, i giardinieri municipali furono reclutati come proiezionisti. E due volte, nel 1948 e 1950, il festival è saltato per mancanza di risorse: ecco perché il settantesimo compleanno si celebra solo nel 2017.

È un compleanno ricco di regali per i cinefili, almeno sulla carta. Il concorso schiera registi affermati come Michael Haneke, Todd Haynes, François Ozon, Lynne Ramsay, Hong Sang-soo, Sofia Coppola e Andrej Zvyagincev, insieme ad alcuni loro colleghi che si stanno affermando, primo fra tutti lo svedese Ruben Östlund, quello dell’ottimo Force majeure. L’imbarazzo dei selezionatori davanti a una pioggia di chicche è dimostrata dal fatto che i film di due auteur come Mohammad Rasoulof e Laurent Cantet sono relegati alla sezione Un certain regard, mentre le ultime opere di Claire Denis, Abel Ferrara e Amos Gitai sono ospitate addirittura fuori dalla selezione ufficiale, nella rassegna parallela ma indipendente della Quinzaine.

Il bivio Netflix

Però in questa sua settantesima edizione, il festival di cinema più importante del mondo si trova a un bivio. Due dei film in concorso, Okja del coreano Bong Joon-ho e The Meyerowitz stories (new and selected) di Noah Baumbach, sono prodotti da Netflix, e destinati dunque a non uscire mai nelle sale cinematografiche, tranne qualche passaggio di prestigio di quello che nel gergo dell’industria si chiama “day and date” (programmato nello stesso giorno dell’uscita online), che serve anche, negli Stati Uniti, da qualifica per l’ammissione agli Oscar.

Era già successo a Venezia nel 2015 con il film sui bambini soldato africani Beasts of no nation di Cary Fukunaga, altra produzione Netflix che uscì in sala solo pro forma. Ma come è già stato scritto in questa sede, Cannes è fortemente identificato con la modalità tradizionale di consumo tradizionale del prodotto cinematografico, in parte per motivi puri, in parte perché deve convivere con la lobby degli esercenti francesi.

Una settimana fa, il festival ha diramato un comunicato stampa in difesa del “sistema tradizionale della proiezione cinematografica” in cui annuncia che, in seguito al fallimento del tentativo di convincere Netflix a garantire l’uscita nelle sale francesi dei due loro film in concorso, dall’edizione 2018 in poi non saranno più inclusi nella selezione ufficiale film che non abbiano la certezza di una distribuzione francese “tradizionale”.