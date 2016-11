Per battere Trump e i populisti c’è bisogno di una nuova idea di futuro

Due narrazioni, in particolare, hanno proposto una spiegazione per la vittoria di Donald Trump. La prima, già applicata alla svolta della Brexit e all’avanzata dei populismi europei, considera il voto della settimana scorsa come un grido di esasperazione delle classi medio-basse. Una rivolta contro gli effetti della globalizzazione neoliberista. Secondo Katherine J. Cramer, l’autrice del saggio The politics of resentment (La politica del rancore), una ricerca sul campo tra i lavoratori del Wisconsin rurale, questa rivolta nasce dalla somma di tre sensazioni: quella di essere sempre meno rappresentati, quella di avere sempre meno reddito e quella di non essere rispettati.

Poche ore dopo la chiusura dei seggi, eravamo già alla ricerca febbrile di spiegazioni. L’opinione pubblica ha passato l’ultima settimana in questa ricerca, tentando quel che si tenta di solito per assimilare l’impensabile. Ha tentato di razionalizzare.

L’8 novembre abbiamo saputo i risultati delle elezioni statunitensi. Relativamente ottimisti su una vittoria di Hillary Clinton, eravamo rimasti a guardare come da un molo l’onda violenta che incombeva, con il brivido semirassicurato di chi pensa che l’onda ci sfiorerà soltanto. I sondaggi erano come una boa protettiva. Il motivo per cui l’imprecisione di quei sondaggi ci ha fatto sentire così traditi è che erano diventati più di un dato statistico. Erano diventati quasi un feticcio, una rassicurazione contro l’impensabile-che-diventa-vero: questa nuova categoria di shock collettivo che sposta sempre più in là la soglia dello sgomento.

Leggendo il saggio di Cramer, chiunque viva o sia cresciuto in una provincia rurale o depressa di un paese occidentale rischia di trovare molte somiglianze. L’impoverimento effettivo si mischia a una percezione di impoverimento. I fatti e i fantasmi dei fatti si mescolano velenosamente. Le prospettive esistenziali si restringono. Nella provincia americana, l’aspettativa di vita media dei maschi bianchi sta calando a causa dell’incidenza di suicidi, alcolismo e tossicodipendenza. Nel Veneto profondo e lavoratore in cui sono cresciuto permaneva l’idea di poter migliorare, di mandare i figli a scuola, di mobilità sociale. La promessa della mobilità sociale era una valvola di sfogo per molte tensioni. Oggi che nell’intero occidente la mobilità sociale è annientata, quale valvola di sfogo resta se non votare per candidati violentemente “antisistema”?

Pulsioni da supremazia bianca

La seconda narrazione che ha provato a spiegare il voto americano ha spostato lo sguardo sulla capacità di Trump di tirare fuori il peggio della destra americana. Pulsioni da supremazia bianca e misoginia esplicita.

In questa lettura lo scontro appare culturale più che economico. L’analisi del voto ha rivelato che a votare per il magnate non sono stati necessariamente i “diseredati” ma elettori di ogni fascia di reddito, soprattutto borghesi e piccolo-borghesi; la linea di divisione tra i due elettorati è stata piuttosto quella razziale, con una maggioranza di elettori bianchi schierata per un candidato dalla retorica razzista: colui che non ha sentito il bisogno di dissociarsi quando il Ku Klux Klan ha annunciato una “parata della vittoria” per il risultato del voto, e presidente eletto che ha dato un incarico al suprematista bianco Stephen Bannon.

Se la retorica di Trump suona doppiamente sinistra, è perché non corrisponde solo all’eterno ricorso opportunistico di un populista di destra al vocabolario xenofobo. Corrisponde al sentimento molto contemporaneo che la modernità sia agli sgoccioli, e che questo non lasci più spazio a discorsi politici strutturati ma solo a un senso di panico generalizzato, alla necessità di barricarsi nella “panic room” sociale di una comunità chiusa. Mentre i democratici promuovevano messaggi politici edificanti come “prima donna alla Casa Bianca” e “candidato competente”, Trump ha scartato verso un messaggio postpolitico che potremmo riassumere: “Il mondo è in frantumi, rifugiamoci nella nostra comunità razziale”.

Le due narrazioni sul voto per Trump – addensarsi di vecchi e nuovi umori reazionari, sollevazione di ceti impoveriti – sono state spesso proposte come alternative. In realtà non sono così disgiunte.

Come ha scritto il commentatore politico ed economico Paul Mason, “questa è una ribellione contro gli impatti del neoliberismo, sia quelli positivi sia quelli negativi. L’economia del libero mercato ha liberato due forze che ora stanno collidendo: la rapida crescita delle disuguaglianze, e la possibilità del successo per una donna o un nero o un omosessuale di talento”. Finché l’economia assicurava una promessa di crescita per tutti, gli impulsi reazionari della società restavano sotto controllo, e potevano convivere con il crescente ruolo sociale di donne e minoranze. Ma se i salari ristagnano e il futuro scompare nella nebbia di un continuo stato d’emergenza, coloro che sono – o si sentono – impoveriti, dimenticati o minacciati, non possono più sopportare le conquiste civili degli altri: donne, minoranze, stranieri. Per questo un populista come Trump può cavalcare, in un colpo solo, le onde dell’insoddisfazione economica, del razzismo e della misoginia.

Lo sforzo di razionalizzare

Se queste narrazioni sui motivi che hanno determinato l’impensabile non bastassero, nell’ultima settimana ne sono emerse altre. La Cnn ha elencato ventiquattro possibili spiegazioni. Tutte hanno in comune uno sforzo di razionalizzazione. La mente del cittadino globale cerca di riconciliarsi con l’impensabile così come gli apparati politici di Washington contano di “domare” la personalità di Trump. Fatichiamo ad accettare la nozione di un mondo in cui i “cigni neri” si riproducono a velocità allarmante, e ci osservano con i loro occhi opachi e inquietanti.

Ma accanto allo sforzo di razionalizzare, serve anche quello di fare i conti con l’irrazionale. Il distacco dai fatti, le teorie del complotto, l’allucinazione collettiva non sono novità nell’ascesa di movimenti populisti, autoritari o meno. A essere tipico del nostro tempo è forse il modo in cui l’irrazionale prolifera grazie alla fine di ogni idea credibile di futuro. Il neoliberismo ha consumato il mondo, e la politica – anche quella più competente – stenta ad andare oltre la gestione del presente. L’idea del futuro è in agonia. È un’agonia che a sinistra provoca debolezza e annebbiamento delle coscienze, mentre a destra provoca un fervore apocalittico.