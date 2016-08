Gli emoji hanno sostituito le parole

Non è mai stato facile dire qualcosa, soprattutto se l’interlocutore non ci stava davanti ma era lontano nel tempo o nello spazio. Ma ci abbiamo provato, e a poco a poco ci siamo riusciti. In principio furono disegni, bisonti nella caverna: forme inaugurali per rappresentare qualcosa che non c’era, prime espressioni di un racconto senza parole. Con il tempo (migliaia e migliaia di anni) i disegni si sono sistematizzati: gli ideogrammi sono abbozzi che rappresentano concetti (un uomo, un sole, un sorriso, una casa), e la loro combinazione raccontava storie complesse.

Passò ancora del tempo, e gli ideogrammi non rappresentarono più concetti, ma parole (uomo, sole, sorriso, casa): i geroglifici sono questo. Poi fu la volta dei suoni di queste parole, che potevano combinarsi a formarne altre: i logogrammi cinesi. Fino a quando non escogitammo un sistema più astratto e più esatto.

I mediorientali immaginarono che ogni disegno poteva corrispondere a un suono preciso e inventarono quel potente marchingegno che chiamiamo lettere: poco più di una ventina di semplici tratti che rendono possibili tutte le storie.

Le lettere si imposero, e pensammo che l’ideogramma fosse un passato molto passato. Non esattamente: abbiamo continuato a usarne alcuni. I numeri, per esempio: il 7 o il 2 sono disegni che evocano un concetto, non un suono che insieme ad altri suoni forma una parola. Per questo i numeri sono universali: 7 si legge sette, seven, sept, liczba. Ci sono anche ideogrammi più nuovi, come lo stop, il verde dei semafori, il segnale di silenzio degli ospedali o il sole delle previsioni del tempo.