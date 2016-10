Crescere ascoltando Bob Dylan

La prima volta che andò a vedere un concerto di Bob Dylan era il 6 giugno del 1991. Non solo non aveva mai visto dal vivo l’autore di Blowin’ in the wind, ma non era mai stato a Roma. La sua ignoranza di sedicenne gli impediva perfino di dare un significato a quell’acronimo (Eur) posto in rilievo sul biglietto. Il concerto si sarebbe tenuto al Palaeur. Lui non aveva neanche idea di quanto fosse lontano dalla stazione dei pullman. Aveva viaggiato per tutta la notte, superando il Tavoliere e poi l’Irpinia, sbattuto in fondo a questo veicolo scomodo e puzzolente, consapevole che per guadagnarsi quel disagio (biglietto del pullman più concerto) era stato sufficiente vendere a un appassionato la sua vecchia console Intellivision. Non sapeva neanche lui molto bene perché stava andando tutto solo a quel concerto.

Le sue motivazioni ribollivano nella rabbia e nella confusione. Aveva litigato mortalmente con suo padre a fine maggio e tanto gli era parso sufficiente. Era partito senza dire niente ai genitori. Morissero di preoccupazione. La sua piccola protesta giovanile, riteneva, non poteva trovare migliore occasione in quel cantante. Dylan, che lui non conosceva affatto. Gli unici dischi di Dylan che aveva mai ascoltato – presi a coppia in edicola grazie a una vendita promozionale – erano The freewheelin’ Bob Dylan e The times they are a-changin’. Canzoni come Masters of war, o la stessa The times they are a-changin’ gli erano sembrate perfette, credeva rispecchiassero il suo disagio in un rapporto quasi di uno a uno.

Peccato che sulla vera natura dei nostri disagi non sappiamo mai un bel niente.

Solo a un sedicenne si può perdonare l’illusione di conoscere se stesso. Peccato, dunque, che le sue sicurezze siano state distrutte nel giro di dodici ore.

Un’idea sbagliata di Dylan

Il primo errore fu ascoltare nel walkman, durante il viaggio in pullman, l’audiocassetta che un amico (un altro amico, non l’amante delle console) gli aveva regalato come viatico soltanto il giorno prima. Sono state scritte centinaia di pagine su quel colpo di rullante iniziale, non potrò dire meglio ciò che altri hanno scritto in modo egregio. Sta di fatto che i primi dieci secondi di Like a rolling stone furono sufficienti a fargli capire che di Dylan non aveva capito proprio niente. Su Queen Jane approximately ebbe addirittura la sensazione di sperimentare cosa significasse fare l’amore con una ragazza, perderla di vista, ricevere da lei una lunga lettera molti anni dopo. La lettera era gonfia di rimpianto. Ma una ragazza, all’epoca, lui non l’aveva mai neanche baciata.

Ecco dunque, pensò, che stava andando a vedere un cantante molto diverso da quello la cui immagine si era costruito con pazienza nei mesi precedenti. Impiegò le ultime ore del viaggio in pullman per sostituire dentro di sé la vecchia idea di Dylan con quella nuova.

Ovviamente anche questo si dimostrò un errore.

Quando arrivò al Palaeur subì ciò che nella sua vita adulta avrebbe purtroppo imparato a chiamare “shock culturale”. Che brutta espressione. Forse sarebbe più corretto parlare di “sauna finlandese”. La sensazione fu quella di restare alcuni minuti chiusi in una stanza a ottanta gradi centigradi e poi essere scaraventati nella neve. Prima suonò questo Van Morrison, che lui non sapeva chi fosse. Poi arrivò il turno dell’autore di Masters of war che in realtà era l’autore di Queen Jane approximately. In realtà non era neanche quello. Lo vide. Applaudì. Vide che su di lui si accendevano e si spegnevano le luci colorate.